Експерти прогнозують позитивне зростання української економіки

Про це він сказав у коментарі УНН.

«Я вважаю, що економіка України покаже позитивне зростання. Не мінус, про який говорить ЄБРР, а все-таки позитивне зростання», – заявив він.

На думку експерта, не дивлячись на уповільнення економік єврозони і Російської Федерації, Україна продовжить у поточному році нарощувати свою присутність на ринках цих країн.

«Уповільнення економічного зростання в Росії – це не падіння. Тому Україна всіма силами буде намагатися наростити свою присутність на ринках РФ і країн СНД і навряд чи упустить серйозні можливості по своїй присутності на території ринків країн ЄС. Тобто буде намагатися робити все можливе, щоб зберегти експорт на рівні, принаймні, попереднього 2012 року, а при можливості і наростити його, зокрема, за рахунок сільськогосподарської продукції», – вважає О.Устенко.

Як повідомлялося раніше, Європейський банк реконструкції та розвитку оприлюднив свій другий за 2013 рік огляд регіональних економічних перспектив, в якому погіршив свій прогноз розвитку економіки України в 2013 році на 1,5% та прогнозує падіння реального ВВП країни до -0,5%.

ЄБРР відзначає, що економіка України сильніше інших у регіоні схильна до впливу уповільнення в єврозоні та Росії.

Експерти банку наголошують на істотному дефіциті зовнішньоекономічного балансу України та вважають, що в сформованих умовах деяка девальвація гривні могла б полегшити ситуацію.

Водночас на 2014 рік ЄБРР прогнозує відновлення валового внутрішнього продукту України до +2,5%.

Раніше, в січні, ЄБРР погіршив оцінку зростання ВВП України в 2013 році до 1%, тоді як у жовтні 2012 року він прогнозував його на рівні 2,5%. При цьому ще в середині 2012 року Європейський банк реконструкції та розвитку очікував прискорення зростання українського ВВП у 2013 році до 4%.

Українська економіка, згідно з даними Держстату, в 2012 році сповільнила зростання до 0,2% з 5,2% в 2011 році. При цьому якщо в першому і другому кварталах минулого року ВВП виріс на 2,2% і 3% відповідно, то в третьому і четвертому кварталах спад склав 1,3% і 2,5% відповідно.

У першому кварталі 2013 року ВВП України знизився в порівнянні з першим кварталом 2012 року на 1,3%, тоді як держбюджет-2013 побудований на прогнозі зростання ВВП 3,4%.

Як повідомлялося, 15 квітня Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз, згідно з яким за підсумками 2013 року ВВП України очікує нульове зростання.