П’яна жінка на «зебрі» збила 12-річного хлопчика і поїхала далі

У місті Червоноград Львівської області п’яна жінка-водій на пішохідному переході скоїла наїзд на 12-річного хлопчика та залишила місце ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, увечері 9 травня на перехресті вулиць Шевченка та Івасюка двоє школярів переходили дорогу на «зебрі», коли несподівано побачили білий мікроавтобус, що мчав назустріч. Один із хлопців встиг відскочити в бік, інший опинився під колесами мікроавтобуса.

«Внаслідок ДТП постраждав 12-річний школяр. Зараз підліток - у травматологічному відділенні міської лікарні. В нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ноги та забої», - повідомив УНІАН старший державтоінспектор відділу ДАІ Червоноградського міськвідділу міліції Володимир Притула.

За кермом мікроавтобуса була 22-річна жінка-водій. За попередніми даними, вона не дотрималась безпечної швидкості руху, до того ж, як встановила експертиза, керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

„Зрозумівши, що накоїла біди, порушниця злякалась та втекла із місця ДТП. Однак, вже через кілька хвилин її зупинили працівники Державтоінспекції. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули мікроавтобус «Mitsubishi», яким керувала жінка, та виявили на ньому технічні пошкодження, характерні для ДТП. Водія та автомобіль було доставлено до Червоноградського міськвідділу міліції», - розповів Притула.

Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. Триває розслідування.