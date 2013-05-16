Керівник Вищої ради юстиції склав свої повноваження

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв'ю журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов.

За його словами, також сьогодні Лідія Ізовітова склала повноваження заступника голови Вищої ради юстиції.

Ківалов підкреслив, що складання повноважень пов'язане з тим, що закінчився трирічний термін перебування їх на посаді. При цьому він нагадав, що на другий термін вони не можуть обиратися.

Також Ківалов повідомив про те, що сьогодні обрано нового заступника голови Вищої ради юстиції Удовиченка, який був суддею Вищого господарського суду. При цьому підкреслив, що його обрали одноголосно. Ківалов додав, що Ізовітову обрали керівником кадрової секції, «а у Вищій раді юстиції, щоб було зрозуміло, є голова, є один заступник і є два керівники кадрової і дисциплінарної секцій».

Ківалов сказав, що залишилися вакансії голови Вищої ради юстиції і керівника дисциплінарної секції.