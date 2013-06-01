На Одещині ураганом повалено близько 3 тисяч дерев (фото)

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області розчищають від дерев основні проїзди. Кількість повалених дерев та великих гілок – близько 3 тисяч.

У Комінтернівському районі знесло дахи з десятків будівель.

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Розміри збитків у населених пунктах району підраховуються.

Рятувальники Комінтернівського району і працівники служби автомобільних доріг повністю звільнили від дерев і поновили рух на автошляху Одеса – Южний.

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували 5 чоловік із привалених деревами автомобілів.