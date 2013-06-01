На Одещині ураганом повалено близько 3 тисяч дерев (фото)
16:14, 01 червня 2013Суспільство
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В Одеській області залишається відключеним від електропостачання 261 населений пункт; від газопостачання відключено 4 населених пункти Комінтернівського району (села Ліски, Фонтанка, Олександрівка, Петрівка).
Ураган в Одесі / Фото dumskaya.net
Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, підрозділи ГУ ДСНС в Одеській області розчищають від дерев основні проїзди. Кількість повалених дерев та великих гілок – близько 3 тисяч.
У Комінтернівському районі знесло дахи з десятків будівель.
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Розміри збитків у населених пунктах району підраховуються.
Рятувальники Комінтернівського району і працівники служби автомобільних доріг повністю звільнили від дерев і поновили рух на автошляху Одеса – Южний.
Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували 5 чоловік із привалених деревами автомобілів.
Ураган в Одесі / Фото dumskaya.net
Ураган в Одесі / Фото dumskaya.net
Ураган в Одесі / Фото dumskaya.net
Ураган в Одесі / Фото dumskaya.net
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