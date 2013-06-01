Через дощ і шквал на Одещині загинула людина
09:16, 01 червня 2013Суспільство
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У результаті дощу і шквалистих поривів вітру загинула одна людина, ще двоє травмовані.
"Увечері 31 травня внаслідок дощу і шквалистих поривів вітру в Одесі та Комінтернівському районі місцями повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач та комунальні газопроводи. Одна людина загинула і двоє постраждали", - йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Всього сильний дощ і шквалисті пориви вітру знеструмили 398 населених пунктів у шести областях: в Одеській - 261, у Київській - 83, у Житомирській - 23, у Вінницькій області - 20, у Миколаївській - 7 і у Волинській області - 4.
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