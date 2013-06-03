На лівому березі Києва вже затопило вулиці (фото)
19:46, 03 червня 2013Суспільство
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В результаті післяобіднього дощу деякі райони Києва вже затопило.
У Києві пройшов дощ / Фото: Коментарі
Про це повідомляють Коментарі.
На лівому березі залило вулиці / Фото: Коментарі
Як повідомляється, частково затоплений Броварський проспект і прилеглі вулиці в районі метро «Чернігівська», «Дарниця», «Лівобережна».
Як повідомляв УНІАН, країни Центральної Європи потерпають від сильних повеней. У Чехії введено надзвичайний стан, вода продовжує прибувати. Води річки Влтава підбираються до історичного центру Праги.
Сильні повені спостерігаються також у Німеччині й Австрії.
Укргідрометцентр попереджає, що значне підвищення рівня води в річках Західної Європи, зокрема, на Дунаї, прийде в Україну протягом 20-25 днів.
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