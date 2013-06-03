На лівому березі Києва вже затопило вулиці (фото)

Про це повідомляють Коментарі.

Як повідомляється, частково затоплений Броварський проспект і прилеглі вулиці в районі метро «Чернігівська», «Дарниця», «Лівобережна».

Як повідомляв УНІАН, країни Центральної Європи потерпають від сильних повеней. У Чехії введено надзвичайний стан, вода продовжує прибувати. Води річки Влтава підбираються до історичного центру Праги.

Сильні повені спостерігаються також у Німеччині й Австрії.

Укргідрометцентр попереджає, що значне підвищення рівня води в річках Західної Європи, зокрема, на Дунаї, прийде в Україну протягом 20-25 днів.