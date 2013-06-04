Однорічну дитину госпіталізовано з отруєнням бензином

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, дитина перебувала разом із батьком у гаражі. На одній з полиць вона знайшла пляшку з бензином, відкрила її й випила близько 20 грамів рідини.

Зараз стан здоров'я дитини — задовільний.

Міліція проводить перевірку обставин інциденту, а також закликає батьків бути уважними до дітей, не залишати їх без нагляду, тримати подалі від дітей небезпечні предмети й токсичні речовини.