Однорічну дитину госпіталізовано з отруєнням бензином

01:27, 04 червня 2013
Суспільство
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До Великобагачанської центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння» доставлено однорічного малюка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, дитина перебувала разом із батьком у гаражі. На одній з полиць вона знайшла пляшку з бензином, відкрила її й випила близько 20 грамів рідини.

Зараз стан здоров'я дитини — задовільний.

Міліція проводить перевірку обставин інциденту, а також закликає батьків бути уважними до дітей, не залишати їх без нагляду, тримати подалі від дітей небезпечні предмети й токсичні речовини.

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