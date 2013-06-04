Однорічну дитину госпіталізовано з отруєнням бензином
01:27, 04 червня 2013Суспільство
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До Великобагачанської центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння» доставлено однорічного малюка.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю УМВС у Полтавській області, дитина перебувала разом із батьком у гаражі. На одній з полиць вона знайшла пляшку з бензином, відкрила її й випила близько 20 грамів рідини.
Зараз стан здоров'я дитини — задовільний.
Міліція проводить перевірку обставин інциденту, а також закликає батьків бути уважними до дітей, не залишати їх без нагляду, тримати подалі від дітей небезпечні предмети й токсичні речовини.
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