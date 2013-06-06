П'яний міліціонер збив пішохода, навіть не пригальмувавши (відео)

Під колеса легковика потрапив 26-річний житель міста Долина. Наразі чоловік у вкрай важкому стані знаходиться у лікарні, йдеться у сюжеті ТСН.

"І черепно-мозкова травма, і переломи, і забої внутрішніх органів – це все, що може статися від сильного удару автомобілем на великій швидкості", - повідомив головний лікар Долинської ЦРЛ Ігор Романюк.

Жителі Долини кажуть, що машина, найімовірніше, навіть не гальмувала. "Я гальмівного шляху не чула, тільки удар і посипалося скло", - розповіла місцева жителька Тетяна Кована.

За кермом приватного легковика сидів інспектор карного розшуку місцевого райвідділу міліції. Попередній висновок експертизи – він був добряче напідпитку. "Казали не те, що напідпитку – п'яний був, як свиня", - запевнила родичка потерпілого Галина Димит.

За попередніми даними, експертиза показала 1,2 промілє алкоголю в крові, поінформувала речник прокурора Івано-Франківської області Людмила Гласова.

Як стало відомо, правоохоронець запевняє слідчих, що в момент ДТП він був тверезим, а горілку, що буцім-то випадково знайшлася у нього в авто, хильнув у стані шоку вже після аварії. У міліції ж кажуть, що відгуки про учасника аварії - тільки позитивні. А відсторонити його від роботи у міліції зможуть лише після службового розслідування. Свої висновки має оголосити і прокуратура. Якщо слідство доведе його вину, правоохоронцю загрожує до восьми років ув'язнення.