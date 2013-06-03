Міліціонер збив двох випускниць і жінку

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, на місце події прибула слідчо-оперативна група райвідділу і представники прокуратури. Під час з'ясування обставин події було встановлено, що близько 23.00 по вулиці Погребняка у бік вулиці Леніна в місті Зінькові рухався автомобіль «ВАЗ-21104» під керуванням 25-річного старшого лейтенанта міліції місцевого райвідділу. У момент роз'їзду зі стрічним транспортним засобом водій «ВАЗу» здійснив наїзд на 37-річну місцеву жінку і 16-річну та 17-річну учениць місцевої школи, які після урочистої частини випускного вечора йшли в кафе і рухалися в стрічному напрямі по узбіччю проїжджої частини.

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Внаслідок ДТП 37-річна жінка одержала тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації нігтьової фаланги пальця руки, рваної рани гомілки, можливого перелому кісток тазу, і була доставлена на стаціонарне лікування до медичної установи.

Школярки одержали тілесні ушкодження у вигляді подряпин руки і ноги і після надання їм медичної допомоги були відпущені додому. Водій автомобіля не постраждав.

За фактом аварії Зіньковський райвідділ міліції відкрив кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому).

Експертиза встановила, що у момент аварії водій був тверезий. Також повідомляється, що працівник міліції перебував не на службі, був у цивільному одязі та керував власним автомобілем.

Подальшу перевірку проводить прокуратура Зіньковського району. Крім того, керівництво УМВС створило комісію, якій доручено провести службове розслідування за фактом ДТП, висновки якого направити до прокуратури для вивчення і надання правової оцінки діям працівника міліції.