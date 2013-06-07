Мера райцентру взяли на хабарі у 2 мільйони
На Львівщині мера райцентру Миколаїв затримано за хабар.
У Львівській області 6 червня співробітниками львівської міліції було затримано міського голову одного з районних центрів Львівської області за вимагання та часткове отримання хабара в розмірі 2 млн 200 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні МВС України у Львівській області, міський голова вимагав хабар від групи підприємців за викуп земельної ділянки під будівництво ливарного заводу. Мера затримали під час отримання першої частини хабара в сумі 1 млн грн.
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Інші обставини цього резонансного затримання в обласному управлінні міліції пообіцяли повідомити пізніше.
Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органів, на хабарі затримали міського голову міста Миколаєва Львівської області.