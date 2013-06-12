Заарештовано 19 членів банди, що викрадала дорогі автівки

Про це йдеться у спільному прес-релізі Європолу та Євроюсту, текст якого передано УНІАН.

За даними обох європейських агентств, зловмисники, переважно громадяни Італії та Румунії, викрали в цілому близько 300 дорогих автомобілів в Італії, Франції, Іспанії та Бельгії, які потім продавалися в Німеччині та інших європейських країнах.

За оцінками правоохоронців, на таких оборудках злочинці заробили 4 млн євро.

Спільне розслідування справи про викрадення автомобілів тривало з початку 2012 року в Італії, Німеччині та Румунії за співпраці з Євроюстом та Європолом.