Заарештовано 19 членів банди, що викрадала дорогі автівки
04:15, 12 червня 2013Суспільство
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У трьох країнах ЄС 19 осіб заарештовано за участь у злочинному угрупованні з викрадення та перепродажу автомобілів.
Про це йдеться у спільному прес-релізі Європолу та Євроюсту, текст якого передано УНІАН.
За даними обох європейських агентств, зловмисники, переважно громадяни Італії та Румунії, викрали в цілому близько 300 дорогих автомобілів в Італії, Франції, Іспанії та Бельгії, які потім продавалися в Німеччині та інших європейських країнах.
За оцінками правоохоронців, на таких оборудках злочинці заробили 4 млн євро.
Спільне розслідування справи про викрадення автомобілів тривало з початку 2012 року в Італії, Німеччині та Румунії за співпраці з Євроюстом та Європолом.
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