Азаров і Арбузов розійшлися в поглядах щодо АПК

На закритому засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров розкритикував діяльність Міністерства аграрної політики і продовольства.

На закритому засіданні Кабміну, яке традиційно проходить щопонеділка, міністри заслухали декілька звітів — про виконання програми президента, звіт міністра освіти і науки Дмитра Табачника і звіт міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, зазначає газета "КоммерсантЪ Украина" (№85 від 28 травня).

У той же час, за словами присутнього на заході народного депутата Юрія Сиротюка, критика з боку Азарова прозвучала на адресу Міністерства аграрної політики і продовольства.

Наголошується, що глава Мінагрополітики Микола Присяжнюк на засіданні був відсутній. Замість нього з доповіддю про виконання весняних польових робіт виступив заступник міністра Олександр Сень. "Мінагрополітики запропонувало скоротити посівні площі під цукрові буряки, аргументувавши це тим, що у разі перевиробництва цукру ціна на нього істотно впаде, і аграріям невигідно буде садити буряки й надалі. Така сама ситуація з гречкою - за словами представника міністерства, немає потреби створювати перевиробництво цієї культури", - зазначив Сиротюк і додав, що Кабмін висловив багато критики, в основному щодо зменшення посівних площ під гречку і буряки.

За словами інших учасників засідання, після звіту представника Мінагрополітики з доповідями виступили голови Сумської, Полтавської та Хмельницької обласних державних адміністрацій - Юрій Чмирь, Олександр Удовиченко і Василь Ядуха. "Їм (головам ОДА) дорікнули в тому, що вони не стежать за виконанням посівних робіт", - розповів співрозмовник видання.

Вислухавши голів ОДА, Азаров запропонував "визнати незадовільною роботу Мінагрополітики під час весняних польових робіт". Відповідне рішення підтримали всі присутні на засіданні міністри, зазначає видання.

За словами Сиротюка, що єдиним, хто утримався під час голосування, був перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. "Він намагався переконати уряд у тому, що ситуація в АПК не настільки плачевна, але йому це не вдалося", - підкреслив Сиротюк.

Учасники засідання зазначили, що претензій до інших виступаючих не було. "Наприкінці засідання Микола Азаров сказав, що (урядом), можливо, ухвалюватимуться кадрові рішення", - повідомило джерело в Кабміні.