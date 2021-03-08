Комунальне підприємство з нагоди 8 березня влаштувало святкову акцію.

В Одесі жінкам у тролейбусі вручали троянди і не брали плату за проїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з нагоди Міжнародного жіночого дня комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» влаштувало святкову акцію.

Зокрема, в тролейбусі маршруту №9 усім жінкам дарували квіти і вітали зі святом - червоні троянди вручали на зупинках, коли пасажирки заходили у салон.

«Тролейбус БКМ-321 із Сергієм Гончаром за кермом відправився з розворотного кола на вулиці Інглезі за маршрутом №9. Одеситки, зрозуміло, на таке не очікували (вітання і квіти - УНІАН), але сприймали подарунки і увагу із задоволенням», - зазначили у прес-службі підприємства.

Тролейбус здійснив свій повний рейс, ніхто з жінок-пасажирок не залишився без квітів.

Також наголошується, що сьогодні проїзд для жінок у цьому тролейбусі безкоштовний.

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Автор: Лариса Козова