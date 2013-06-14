Азаров розраховує довести власний видобуток газу до 30 млрд куб. м

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після закінчення бізнес-форуму.

«Ми робили розрахунки певні, будували свої програми таким чином, що протягом приблизно 5-10 років ми вийдемо на власне виробництво газу обсягом близько 30 млрд кубометрів», - сказав Азаров.

За його словами, такий обсяг видобутку покриє власні потреби України в газі.

Прем'єр зазначив, що якщо програма енергоефективності виконуватиметься успішно, це також дозволить збільшити обсяги експорту газу.

«Але Україна вже й сьогодні є великим експортером енергії», - підкреслив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік, згідно з яким видобуток природного газу запланований в обсязі 22,049 млрд куб. м.