Підліток, підозрюваний у вбивстві 4-річного хлопчика, напав на охоронця

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, інцидент стався під час повернення з прогулянки.

Підліток напав на правоохоронця із заточкою та завдав проникаючого поранення в живіт.

"Чоловіка госпіталізовано. Зараз його стан стабільний, життю нічого не загрожує", - сказав прес-секретар обласної прокуратури Валерій Литовченко.

За непідтвердженою інформацією, заточку підліток виготовив самостійно з ложки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби в області, здійснивши напад на охоронця, затриманий хотів утекти.

Згідно з повідомленням, підозрюваний напав на охоронця разом із іншим затриманим під час повернення з прогулянки. Однак охоронець не розгубився і зміг тримати підлітків до прибуття підмоги.

В Управлінні ДПтС також підтвердили, що підліток напав із заточкою, зробленою з ложки. У відомстві уточнили, що всі затримані у СІЗО мають при собі ложки, оскільки отримують їжу в камері.

Зараз інцидент розслідують, як міліція, так і пенітенціарна служба. Остання, зокрема, перевіряє правильність дій старшого прапорщика, який зазнав нападу.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від 5 до 12 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Чернігові зник 4-річний хлопчик. Упродовж доби його розшукували понад 400 працівників міліції. Дитину було виявлено у лісопосадці району "Кордівка" у непритомному стані з тілесними ушкодженнями. Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

За інформацією, оприлюдненою в соціальних мережах, у скоєнні вбивства дитини підозрюється 15-річний підліток, який має проблеми із психікою. У 12 років хлопець скоїв убивство пенсіонера, однак уник кримінального покарання, оскільки був визнаний неосудним.