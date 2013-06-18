Експерти порадили, як рятуватися від спеки (відео)

Хоча основна група ризику під час спеки - це літні люди та хворі на серцево-судинні захворювання, спека може бути небезпечною у будь-якому віці та стані здоров’я, повідомляє ТСН. У зв’язку з цим лікарі просять усіх уважно поставитись до свого самопочуття і не перевантажувати під час спеки серцево-судинну систему.

Зокрема, з палючим сонцем радять боротися за допомогою парасоль або головних уборів.

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На випадок погіршення самопочуття чи непритомності потрібно запастися нашатирем або алкоголем. Останнім можна змащувати потилицю, скроні, поверхні рук і ніг в місцях, які згинаються - тоді алкоголь допоможе знизити температуру тіла і привести людину до тями.

Також важливим є правильний режим харчування - експерти радять не об'їдатися, віддати перевагу овочам і фруктам і забути про газовані напої, а натомість вживати лише воду, зелений чай і натуральні соки.

За прогнозами синоптиків, з 25 червня через територію України буде переміщуватися атмосферний фронт, який буде проявлятися випадінням короткочасних дощів. Можливі також сильні зливи, град і шквалисте посилення вітру. Втім, така перерва буде короткою - потім українці знову знемагатимуть від спеки.