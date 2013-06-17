За тиждень Україну розігріє до + 37°

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Досить тепла погода в Україні збережеться, але опадів вже буде трохи менше», - сказав Прокопенко.

За його словами, сьогодні, 17 червня, в Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі і грози з поривами вітру до 11-20 м/с, на решті території країни опади не прогнозуються. Температура повітря вдень у країні становитиме + 29-34 градуси, в західних, північних областях і в Криму + 24-29.

Згідно з прогнозом, завтра в східних областях, Приазов'ї і Закарпатті місцями очікуються короткочасні дощі і град, на решті території опадів не передбачається. Вночі температура повітря коливатиметься від + 11 до + 19, а на узбережжі морів досягне позначки +24. Вдень у більшості регіонів прогнозується + 23-29, на півдні і Закарпатті + 30-33.

У період з 19 по 20 червня опади можливі в східних областях і Карпатському регіоні. Вночі термометр покаже + 11-16, вдень + 22-27, тоді як на півдні і Закарпатті температура повітря становитиме + 17-22 вночі і + 27-32 вдень. Схожі погодні умови збережуться і 21-22 червня, проте стане на 1-2 градуси спекотніше.

Найспекотнішими, за прогнозом Укргідрометцентру, будуть 24-25 червня, коли нічна температура повітря досягне + 14-20 градусів, а денна +29-34, при цьому на півдні стовпчики термометрів піднімуться до + 35-37 градусів.

Зниження температури повітря очікується після 25 червня, коли над територією країни переміщатиметься атмосферний фронт. У цей період можливі як короткочасні, так і сильні дощі, град і шквали. Температура повітря вдень знизиться до + 24-28, проте в південних областях температурний режим практично не зміниться – вдень стовпчики термометрів досягнуть позначок + 29-34.