Мінагропрод може заборонити оренду землі на терміни, менші за 12-15 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр Микола Присяжнюк.

«Мінімальний термін оренди – це те, що ми зараз обговорюємо і науково обґрунтовуємо. Він коливається від 12 до 15 років. Ми на якійсь цифрі визначимося. Зараз цього терміну не існує», - сказав міністр.

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При цьому він пояснив, що встановлення мінімального терміну оренди буде вигідне як для орендодавців, так і для орендарів, тому що використання земель піддаватиметься плануванню, а орендодавці будуть впевнені в серйозності намірів орендарів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до 2016 року діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

5 квітня ц.р. Державне агентство земельних ресурсів опублікувало свій варіант проекту закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель. Законопроект планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.