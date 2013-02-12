У Раді хочуть підвищити мінімальну вартість оренди землі

Член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Геннадій Бобов (Партія регіонів) зареєстрував вчора законопроекти N2253-2254 про підвищення мінімального рівня орендної плати за земельні ділянки сільгосппризначення і паї до 4,5% від нормативної грошової оцінки, повідомляє Комерсант-Україна.

Запропоновані зміни до Податкового кодексу торкнуться земель комунальної та державної власності, тобто в основному незатребуваних паїв та земель запасу, пояснює аналітик Асоціації міст Ярослав Рабошук. Оренда такої землі становить від 0,1% до 12% нормативної оцінки.

Аграрії зазначають, що систематичне збільшення платежів призвело до збільшення собівартості продукції в 2012 році на 15-30%. Втім, інші способи подолати бідність в сільській місцевості поки не запропоновані, визнають в парламенті.

Плата за оренду приватних земель регулюється договірними відносинами, але ще в 2002 році указом президента встановлена ​​рекомендована нижня планка орендної плати у 3%. За оцінкою Геннадія Бобова, незважаючи на збільшення урядом з 2012 року оціночної нормативної вартості земель сільгосппризначення на 75,6%, загальний показник орендної плати склав 2,6%, а в I півріччі був ще нижче - 2,3% (обсяг річних платежів - 8 млрд грн).

"Більшість суб'єктів підприємницької діяльності занижують ставки, хоча можуть платити більше. Тому я глибоко переконаний, що держава повинна підвищувати наповнюваність місцевих бюджетів, піднімаючи нижню планку і не обмежуючи верхню", - заявив Бобов. Він стверджує, що 4,5% - підйомна плата. Це підтверджує досвід Черкаської області, в якій підвищення оренди не погіршило показників компаній.

Це вже другий за останній місяць законопроект Партії регіонів про підвищення орендної плати. Колега Геннадія Бобова по комітету і фракції Євген Сігал вніс законопроект про встановлення орендної плати в межах 4-10% з її щомісячною сплатою виключно грошовими коштами, а не товарами.

Керівник експертно-аналітичної групи з проблем ринку землі Ради підприємців при Кабміні Віктор Кобилянський впевнений, що збільшення орендної плати в першу чергу торкнеться малого і середнього агробізнесу. "Це вимиє кошти, які можна направити на розвиток", - нарікає він.

"Це ще маленьке підвищення. Нехай підрахують, скільки мільярдів не вистачає бюджету, і піднімуть до 50%", - іронізує віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Микола Стрижак. За його словами, зростання коефіцієнта нормативної оцінки, подорожчання мінеральних добрив, палива, техніки, необхідність збільшувати зарплати призвели до того, що собівартість випущеної продукції в 2012 році збільшилася на 15-30%.