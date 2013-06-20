Турецька поліція знову розігнала мітинг газом і водою

10:51, 20 червня 2013
Суспільство
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У столиці Туреччини поліція сьогодні вночі знову розігнала демонстрантів за допомогою газу і водометів.

Заворушення в Туреччині

Як передає ИТАР-ТАСС, вкотре центром напруженості став проспект Кеннеді, що виходить на широкий проспект Ататюрка і до Посольства США. На цій і прилеглих до неї вулицях вже понад два тижні ночами виникає напруженість. Обумовлено це близькістю парка Кугулу, де кожного вечора збираються сотні маніфестантів.

Поліція не змінила своєї тактики - групи протестувальників спочатку "обробили" водометами, а потім закидали гранатами із сльозогінним газом. Після цього підрозділи поліцейського спецназу видавлювали тих, хто залишився або сховався у приміщеннях. Причому в сусідніх провулках з метою блокування проходу поліція також створювала газову завісу. Упродовж кількох годин протестні маніфестації були припинені.

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Тим часом, в Ізмирі цього ранку поліція ліквідувала наметове містечко на центральній площі Гюндогду на набережній. Рано вранці правоохоронці в штатському прийшли до мітингувальників і провели переговори, переконуючи їх прибрати намети і розійтися. Влада дала мітингувальникам певний час на роздуми, але коли стало зрозуміло, що вони не підуть з площі, поліція узяла ініціативу на себе. Мітингувальники, які намагалися чинити опір, затримані. За наявними даними, це близько 60 чоловік. Поліція вивезла їх намети з площі.

Інформація про інші великі інциденти в країні поки що не надходила. У Стамбулі і багатьох великих містах Туреччини продовжилися так звані стоячі протести і звичайні мирні мітинги і ходи.

Правляча партія ухвалила остаточне рішення щодо парку Гезі в Стамбулі, через який почалися заворушення. Було вирішено провести голосування про його майбутнє в межах мегаполісу. Але голосування відбудеться лише у тому разі, якщо суд, що розглядає правомірність будівництва в районі парку комплексу історичних будівель, ухвалить рішення на користь влади. Якщо він визнає плани реорганізації неправомірними, то уряд, як обіцяв, підкорятиметься вердикту.

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