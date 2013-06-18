Турецька поліція провела нічні облави на учасників акцій протесту

Поліція вривалася в квартири підозрюваних, а також обшукала редакцію марксистської газети та інформаційного агентства, назви яких в повідомленні не уточнюються. Більшість затриманих також пов'язані з різними рухами лівого спрямування, повідомляє Lenta.ru.

Як зазначає агентство Reuters, у понеділок, 17 травня, протести в Стамбулі прийняли нову форму. Тепер вони проходять в тому числі і у вигляді демонстрації, учасники якої просто мовчки стоять на площі.

Першу таку акцію організував увечері 17 травня місцевий житель, який влаштував одиночний пікет на площі Таксим. Він мовчки простояв на одному місці вісім годин. Уже вночі, коли на площу висунулася поліція, до нього приєдналися ще близько 300 осіб. Були затримані десять учасників акції, які відмовилися звільнити поліції прохід на площу.

Новина про акції на площі Таксим швидко поширилася соціальними мережами. Нова форма протесту вже знайшла чимало послідовників. Агентство відзначає, що ці мовчазні протести різко контрастують з подіями останніх вихідних, коли були зафіксовані мало не найзапекліші зіткнення демонстрантів з поліцією за весь час заворушень.

У вівторок, 18 червня, стало відомо, що міністр юстиції країни Cадуллах Ергін відмовився приїхати на зустріч з представниками Європарламенту та Єврокомісії. За словами прес-секретаря міністерства, поїздки в Брюссель у графіку глави відомства немає. У свою чергу Євросоюз відмовився від планів відправити до Туреччини свою делегацію.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, відповідаючи на критику з боку ЄС, заявив на мітингу своїх прихильників, що Європарламент повинен «знати своє місце». На його думку, закордонні політичні структури не мають права втручатися у внутрішні справи країни. Ердоган звинуватив в організації протестів опозиційні політичні сили і попередив, що може ввести в міста армію, якщо сил поліції для наведення порядку не вистачить.

Масові акції протесту тривають у Туреччині з початку червня. Вони почалися з протесту проти вирубки парку Гезі в центрі Стамбула. Після жорстокого розгону демонстрації поліцією екологічні гасла змінилися політичними, а протести перекинулися на всю країну. Поліція регулярно розганяє демонстрантів за допомогою водометів і сльозогінного газу. Кількість загиблих у сутичках оцінюється в п'ять чоловік, ще декілька тисяч постраждали.