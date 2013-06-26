У Горлівці керівник шахти завдав збитків держбюджету на 800 тисяч

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронцями в травні поточного року було встановлено, що і. о. директора вугільного підприємства з 2011 по 2012 рік використовував бюджетні кошти на придбання обладнання для потреб шахти за завищеною ціною. Керівник не здійснив необхідних заходів для визначення реальної ринкової вартості. Розцінки на поставлений товар в два і більше разів перевищували його середньоринкову вартість.

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За словами старшого прокурора прокуратури м. Горлівки Олени Головіної, прокуратурою Горлівки вже пред'явлено повідомлення про підозру керівнику шахти у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України, звинувачувальний акт спрямовано в Нікітовський районний суд.