Міліція нарахувала в Україні десять «злодіїв у законі»

На сьогодні в Україні є 10 «злодіїв у законі», які є громадянами нашої країни. В Україні "злодіїв у законі" вже давно не "коронують", такі церемонії проходять у Греції та Туреччині.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Віталій Стрижак журналістам у Києві, передає кореспондент УНІАН.

"За останні 5 років "злодій у законі" на прізвисько Андрій Львівський - єдиний, кого коронували. Раніше його було засуджено за вбивство, але потім було визнано невинуватим. Жодної "коронації" за останні 15 років в Україні не відбувалося. "Коронації" проходять у Греції, в Туреччині", - повідомив Стрижак.

Він розповів, що в кримінальному світі з'явилася тенденція "коронувати" й тих, хто не перебував раніше в місцях позбавлення волі. "З тих, хто недавно "коронований", маса тих, хто взагалі не відбував покарання. А раніше таке взагалі було не можливе", зазначив він.

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За словами Стрижака, сьогодні в Україні є 10 «злодіїв у законі», які є громадянами України. Називаючи найбільш впливових нині «злодіїв у законі», заступник начальника ГУБОЗ зазначив, що до них можна віднести "Лєру Сумського", "Різо", "Андрія Львівського", "Льоху Краснодонського".

Також він розповів, що за дорученням ГУБОЗ Державна прикордонна служба України поставила на контроль факт перетину держкордону 441 особою вказаної категорії. Державна міграційна служба за клопотанням главку заборонила в'їзд на територію України 51 "злодію в законі", а по 36 "коронованих авторитетах" матеріали ще розглядаються.