У ДТП за участю дипломата постраждали 7 людей

На Чернігівщині внаслідок зіткнення двох автомобілів травмовано 7 осіб, у тому числі одну дитину.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора на 145-му км автодороги Київ – Чернігів - Нові Яриловичі.

Водій автомобіля "Daimler Chrysler 312", рухаючись по другорядній дорозі Чернігів - Киїнка у напрямку автодороги Київ – Вишгород - Десна, при здійсненні перетину головної дороги не надав перевагу в русі автомобілю "Volkswagen Jetta" під керуванням громадянина Ірану Хейр Хахан Мохаммад Реза (працює другим секретарем Посольства Ірану в Україні), який рухався по головній дорозі у напрямку Києва, в результаті чого сталося зіткнення, йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ДТП семеро пасажирів автомобіля "Daimler Chrysler" отримали тілесні ушкодження. Дорослих постраждалих було доставлено до Чернігівської міської лікарні №2, дитину – до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Після медичного обстеження та надання необхідної медичної допомоги всіх було відпущено додому.