Колишнього начальника Кримської митниці оголосили в розшук

Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ МВД у Криму, а також в орієнтуванні, розісланому 1 липня у ЗМІ. Згідно з інформацією, Сасунов - уродженець Бахчисараю, йому 43 роки.

«Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваного, просимо негайно повідомити за телефонами: (0652) 556-272, 556-495, 556-444 або 102», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Сасунов очолював митницю Криму в 2003-2005 роках.

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У травні 2005 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно посадовців Кримської регіональної митниці (КРТ) за одержання хабара і створення злочинної організації. Сасунов обвинувачувався у «зловживанні службовим становищем працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки». Генпрокуратура розслідувала кримінальну справу про завдання митниками 170 млн. грн шкоди державі через фіктивне вивезення більш як 89 тисяч тонн цукру через порти регіону.