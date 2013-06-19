Заступника мера оголосили в розшук за особливо великий хабар

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області розшукує Янкевича Василя Івановича, 1955 року народження, який підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Як відомо, 58-річний Василь Янкевич є заступником міського голови міста Миколаєва Львівської області.

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Як повідомляв УНІАН, у Львівській області 6 червня співробітниками львівської міліції було затримано міського голову одного з районних центрів Львівської області та трьох посадовців за вимагання та часткове отримання хабара в розмірі 2 млн 200 тис. грн.

Група посадовців на чолі з міським головою вимагала хабар від групи підприємців за викуп земельної ділянки під будівництво ливарного завод, наданні переваги під час проведення аукціону зі зниженням самої вартості землі та зменшенням у подальшому удвічі інвестиційного внеску до бюджету міськради.

Мера, двох його заступників та керівника аукціонного центру затримали під час отримання першої частини хабара в сумі 1 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органів, на хабарі затримали міського голову міста Миколаєва Львівської області.