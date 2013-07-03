ЧФ забезпечить Севастополь гарматними пострілами

Як повідомили УНІАН у прес-службі севастопольської міськдержадміністрації, минулого тижня командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко звернувся до голови СМДА Володимира Яцуби з ініціативою про відновлення полудневого артилерійського пострілу з Костянтинівської батареї. При цьому, як уточнили в СМДА, Чорноморський флот готовий узяти на себе вирішення пов'язаних з цих фінансових, технічних та організаційних питань.

Голова міста підтримав ініціативу командувача ЧФ РФ і подякував йому за вірність Севастополю і його традиціям. «Приємно, що новий командувач почав свою службу в Севастополі з відродження його старих добрих традицій, - сказав Яцуба.

Як планується, перший полудневий постріл з Костянтинівської батареї відбудеться 28 липня під час святкування Дня флоту України і Дня ВМФ Росії.

Довідка УНІАН. Традицію полудневого артилерійського пострілу було запроваджено вперше в Росії в 1819 році для Севастополя і Миколаєва як сигнал, за яким звіряли і встановлювали корабельний, церковний і адміралтейський годинник. Пізніше цей звичай був заведено і в інших портових містах - Санкт-Петербурзі, Кронштадті і Владивостоці.

За радянських часів полудневий постріл визнали буржуазним забобоном і в 1922 році його скасували. У 1983 році, до 200-річчя Севастополя, традицію відновили. Проте через 20 років, у 2003 році, полудневий постріл з Костянтинівської берегової батареї було знов перервано у зв'язку з відсутністю холостих зарядів необхідного калібру і їх високою вартістю.