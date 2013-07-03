Міліція вилучила наркотики, підготовлені на весь курортний сезон

Як повідомили УНІАН у секторі із зв'язків з громадськістю управління МВС в Херсонській області, оперативники вилучили майже 100 грамів порошку амфетаміну на загальну суму близько 40 тис. грн.

Наркотик призначався для відвідувачів розважальних закладів курортного селища Залізний Порт (Голопристанський район).

Упаковку з 60 дозами амфетаміну працівники УБОЗу вилучили безпосередньо в автомобілі зловмисників у Херсоні.

Встановлено, що затримана 29-річна жінка разом зі своїм співмешканцем планували виїхати в Залізний Порт. Під час огляду автомобіля оперативники вилучили електронні ваги, поліетиленові пакетики і чотири пневматичні пістолети. Пояснювати походження наркотиків і мету їх зберігання в себе в автомобілі затримані відмовилися.

Вилучені наркотики направлено на експертизу.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

Також повідомляється, що затримана жінка раніше вже мала судимість за скоєння злочину у сфері незаконного обороту наркотиків. Проте їй вдалося уникнути позбавлення волі, оскільки вона сама виховує неповнолітнього сина. Її співмешканець також раніше був засуджений за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.