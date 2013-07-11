Квитки на потяги в Україні мають подорожчати з дня на день (відео)

Квитки на потяги в Україні мають подорожчати з дня на день, кажуть у Мініінфраструктури, яке й ініціювало підвищення плати за проїзд залізницею, йдеться у сюжетіТСН.

Пасажири на вокзалі кажуть, що про зростання цін на проїзд чули і дуже цим обурені, адже ціни й так немалі.

У залізничних касах квитки поки що віддають за старими цінами, і коли ті зміняться - не знають. "Вказівок ніяких про подорожчання квитків у нас не було", - повідомила касир Оксана Сорока.

На тему: З жовтня подорожчають квитки на потяги

Проте Укрзалізниця гарантує, що зміни стануть відчутними вже за кілька днів, - зазначає ТСН. Загалом, до жовтня квитки подорожчають на 20 %. Щоби для людей підвищення ціни було менш відчутним, її підніматимуть у два заходи – на 10 % у липні, а потім ще раз на 10 % у жовтні.