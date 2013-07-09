З жовтня подорожчають квитки на потяги

Міністерство інфраструктури України з 1 жовтня 2013 року підвищує вартість проїзду пасажирів поїздами у внутрішньому сполученні: у загальних і плацкартних вагонах – на 10%, у купейних вагонах - на 21%.

Про це йдеться у наказі Міністерства інфраструктури України №413, розміщеному на сайті Верховної Ради України.

Документом введено нову категорію потягів "Нічний експрес" з коефіцієнтом вартості проїзду 1,2.

Згідно з наказом, тарифи на пасажирські перевезення у вагонах потягів “Інтерсіті” і “Інтерсіті+” залишаться без змін.

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Наказ набирає чинності після офіційної публікації в газеті «Голос України».