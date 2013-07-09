З жовтня подорожчають квитки на потяги
15:41, 09 липня 2013Суспільство
1679 0
Мініфраструктури підвищує з жовтня вартість проїзду у плацкарті на 10%, у купе – на 21%.
Володимир Козак підписав наказ
Міністерство інфраструктури України з 1 жовтня 2013 року підвищує вартість проїзду пасажирів поїздами у внутрішньому сполученні: у загальних і плацкартних вагонах – на 10%, у купейних вагонах - на 21%.
Про це йдеться у наказі Міністерства інфраструктури України №413, розміщеному на сайті Верховної Ради України.
Документом введено нову категорію потягів "Нічний експрес" з коефіцієнтом вартості проїзду 1,2.
Згідно з наказом, тарифи на пасажирські перевезення у вагонах потягів “Інтерсіті” і “Інтерсіті+” залишаться без змін.
На тему: Львівська залізниця заспокоїла: поїзди на Луцьк і Чернівці восени повернуть
Наказ набирає чинності після офіційної публікації в газеті «Голос України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter