ЗМІ: Курченко купив Брокбізнесбанк

Угоду про те, що власником 80% акцій Брокбізнесбанку стають структури Сергія Курченка, за інформацією видання "Коммерсант-Украина", було підписано вчора. Досі найбільшими власниками акцій банку були Сергій Буряк (48,6%) і Олександр Буряк (46,99%).

"Новим головою наглядової ради банку стає Борис Тимонькін, а головою правління - Ігор Францкевич", - розповів співрозмовник "Коммерсанта".

Нагадаємо, Борис Тимонькін з 1 липня займає посаду заступника голови наглядової ради групи компаній СЄПЕК Сергія Курченка. До цього він був головою правління Укрсоцбанку.

Ігор Францкевич добре відомий учасникам ринку - насамперед тим, що фактично створив Райффайзенбанк (Україна), обіймав посаду голови ВТБ Банку і Індекс-банку. Купівля Брокбізнесбанку повинна вирішити проблему, яка погрожувала стабільності банківського ринку. Установа веде значну кількість зарплатних проектів. Зокрема, в ньому обслуговуються рахунки МВС.