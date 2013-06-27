Добкін припустив, що наступне купить Курченко

Харківська обласна рада ухвалила рішення про відчуження зі спільної власності територіальних громад єдиного майнового комплексу КП «ОСК «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення, після якого стає можливим продаж стадіону, сьогодні проголосували 87 депутатів облради.

Стадіон може бути проданий восени на конкурсних торгах. Вартість комплексу становитиме близько 70 млн дол.

За словами голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, процедура підготовки до проведення й проведення конкурсу займе близько двох місяців. Спочатку буде підготовлено відповідний пакет документів, потім буде створено конкурсну комісію з відбору оцінювачів стадіону, визначено переможця й проведено фінансовий аудит. Далі має бути створено конкурсну комісію з відчуження об'єкту, і на конкурсній основі визначено переможця, який і отримає право викупити стадіон.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зазначив, що ймовірним покупцем ОСК «Металіст» стане футбольний клуб «Металіст», власником якого є харківський бізнесмен Сергій Курченко.

Добкін нагадав, що виручені від продажу стадіону кошти буде направлено на будівництво станції метро «Перемога», реконструкцію Харківської філармонії та Харківського історичного музею.

Депутати облради від опозиції не підтримали рішення про продаж ОСК «Металіст» приватному інвестору.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць було реконструйовано до Євро-2012 й офіційно відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйовано у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра Ярославського (генерального інвестора та координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і, водночас, президента ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума вкладених на той час у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.