У Львові Хрещення Русі відзначать без поділу на конфесії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, відповідну Програму заходів підписав голова обласної державної адміністрації Віктор Шемчук.

У рамках заходів, 28 липня в центрі Львова, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, о 12.00 розпочнеться спільна міжконфесійна Служба Божа.

Опісля камерний хор «Глорія» виступить із духовно-мистецькою програмою.

Довідка УНІАН. День Хрещення Руси відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

З 2007 року щорічне святкування Дня Хрещення Руси відроджене за ініціативи Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі».