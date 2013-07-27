У Львові Хрещення Русі відзначать без поділу на конфесії
05:33, 27 липня 2013Суспільство
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У Львові 28 липня відбудуться заходи з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Руси.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, відповідну Програму заходів підписав голова обласної державної адміністрації Віктор Шемчук.
У рамках заходів, 28 липня в центрі Львова, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, о 12.00 розпочнеться спільна міжконфесійна Служба Божа.
Опісля камерний хор «Глорія» виступить із духовно-мистецькою програмою.
Довідка УНІАН. День Хрещення Руси відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).
З 2007 року щорічне святкування Дня Хрещення Руси відроджене за ініціативи Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі».
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