Вищу посадову особу податкового університету піймали на хабарі

Сьогодні співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів спільно з ГУБОЗ МВС України затримали вищу посадову особу Національного університету ДПС України під час отримання хабара.

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Він вимагав і отримав від двох громадян України хабар у розмірі 40 і 80 тисяч гривень за вступ їхніх родичів до університету, - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства доходів і зборів.

Спецоперація правоохоронних органів відбувалась в межах кримінального провадження, зареєстрованого Головним слідчим управлінням МВС України, за ознаками ч.4 ст. 368 КК України. Слідство триває.

Як відомо, ректором Національного університету Державної податкової служби України є екс-депутат-регіонал Петро Мельник.