СБУ спіймала чиновників, які «подарували» гектар парку

Співробітники Служби безпеки України викрили факт зловживання службовим становищем у сфері земельних відносин посадовими особами управління Держкомзему в місті Самбір Львівської області та відділу архітектури і містобудування виконавчого комітету Самбірської міської ради.

Як повідомляє прес-центр СБУ, посадовці підозрюються у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи із землеустрою, на підставі яких рішенням Самбірської міськради місцевим жителям надано земельні ділянки площею 1 гектар у місцевому парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва, що перебуває під державною охороною. Ці земельні ділянки були безоплатно надані фізичним особам у приватну власність під забудову. За експертною оцінкою, сукупна вартість вказаних земельних ділянок становить понад 1,6 млн грн.

У червні слідчим відділом Управління СБУ у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.