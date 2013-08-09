Через п'яного начальника перевірять решту керівників ДАІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Управління МВС у Миколаївській області Юрій Седнєв.

За його словами, за результатами цієї перевірки буде ухвалено рішення про позачергову переатестацію всіх співробітників ДАІ області.

«Ми збираємося провести повністю перевірку всіх керівників підрозділів ДАІ, за результатами цієї перевірки, якщо буде така необхідність, звертатимуся з приводу призначення позачергової атестації співробітників ДАІ по Миколаївській області", - повідомив Седнєв.

Начальник УМВС області підкреслив, що будуть покарані всі працівники управління МВС області, які дискредитують авторитет міліції, а за серйозні порушення погрозив звільненням і передачею матеріалів справ до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня близько 20.30 на 103-му кілометрі траси «Ульянівка-Миколаїв» внаслідок порушення правил дорожнього руху водієм «ВАЗ-2170 «Priora» при проїзді перехрестя, сталося бічне зіткнення його автомобіля з Daewoo Lanos.

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Пасажири Daewoo Lanos - 29-річна мешканка сіла Полянецьке Уманського району та її п'ятирічний син - були доставлені з переломами до лікарні у стабільно тяжкому стані.

За кермом автомобіля «ВАЗ-2170 «Priora» у момент здійснення аварії був начальник Арбузинського управління ДАІ майор міліції Дмитро Власюк, який управляв машиною в стані алкогольного сп'яніння.

8 серпня начальник управління МВС України в Миколаївській області Седнєв звільнив Власюка з органів внутрішніх справ.

Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівний склад Арбузинського райвідділу міліції, УДАІ УМВС і куратора райвідділу від апарату УМВС.

Седнєва було призначено начальником УМВС України у Миколаївській області 6 серпня. Він зайняв місце Валентина Парсенюка, звільненого після резонансних подій у Врадіївці Миколаївської області.