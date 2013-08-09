У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло троє людей

Вчора о 16.05 у с. Водяне Кам’янко-Дніпровського району Запорізької області на перехресті доріг внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло троє осіб (водій та пасажири легковика).

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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Запорізькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.