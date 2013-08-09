У зіткненні легковика з вантажівкою загинуло троє людей
08:26, 09 серпня 2013Суспільство
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У Запорізькій області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло троє осіб.
ДТП у Запорізькій області
Вчора о 16.05 у с. Водяне Кам’янко-Дніпровського району Запорізької області на перехресті доріг внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинуло троє осіб (водій та пасажири легковика).
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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Запорізькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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