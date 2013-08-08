У Кривому Розі мало не влаштували самосуд над водієм, який збив дитину (фото)

Вчора, 7-го серпня, близько 20:20, біля будинку № 38, по вулиці Старих Більшовиків (Довгинцівський район Кривого Рогу), сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Водій автомобіля «Daewoo Matiz» на проїжджій частині скоїв наїзд на 8-річного хлопчика, повідомляє 1kr.ua.

У результаті події хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму та забої живота, в даний час перебуває у важкому стані в реанімації.

На даний момент відомо, що аварія сталася через недостатню уважність всіх учасників дорожнього руху. Крім того, є непідтверджена інформація про участь у події ще одного автомобіля, який створив перешкоду на дорозі.

Першими на місце події прибули медики «швидкої допомоги» і співробітники ДАІ міста. Біля автомобіля зібралося кілька сотень місцевих жителів, які намагалися спровокувати самосуд.

Безпеку водія і пасажира забезпечував інспектор з оформлення ДТП, пізніше на місце події стягнули «ППС» і «Беркут». Крім того, з метою координування дій правоохоронців та дотримання правопорядку на місце події прибуло керівництво міського управління ДАІ та представники командного складу УВС Кривого Рогу.

Деталі пригоди встановлюють працівники УВС.