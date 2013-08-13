В Україні розраховують домовитись про єдиний авіапростір з ЄС у цьому році

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції у вівторок, 13 серпня, повідомив перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко.

“Ми вже цього року плануємо підписати декларацію про “вільне небо” з ЄС. У нас готуються відповідні документи, а з 21 по 23 жовтня пройде 8-й раунд переговорів”, - сказав Єфименко.

За його словами, після підписання декларації буде встановлено перехідний період для авіакомпаній за окремими позиціями від 2 до 3 років.

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Перший заступник міністра прогнозує після підписання декларації щорічне зростання авіаперевезень на 15-20%, а також зростання пасажиропотоку на авіатранспорті у найближчі 10 років до 25-27 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба України під час сьомого раунду переговорів з Європейським Союзом з укладення Угоди про спільний авіаційний простір працювала над пошуком взаємоприйнятних компромісів за проектом тексту документа.

Переговори з укладання Угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір розпочалися у грудні 2007 року.

Відповідно до Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік, ці переговори мають завершитися протягом 2013 року.

Мета укладання угоди - поступова лібералізація ринків, використання спільних правил на основі правил ЄС у сфері цивільної авіації, сприяння промисловій та операційній співпраці.