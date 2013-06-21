В уряді беруться відновити пряме авіасполучення між Україною та США

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години питань до уряду у Верховній Раді заявив міністр інфраструктури України Володимир Козак.

«Зараз тривають роботи з переведення України у першу категорію Федеральної авіаційної адміністрації США з метою відкриття нових далекомагістральних рейсів до США», - сказав міністр.

При цьому він повідомив, що на сьогодні ведеться велика робота з лібералізації ринків авіаперевезень і підписання договору про єдиний авіаційний простір з іншими країнами. «На завершальній стадії процес переговорів щодо договору про спільний авіапростір. Проведено шість раундів переговорів, наступний раунд пройде у серпні поточного року. На сьогодні ринок авіаперевезень лібералізовано з Росією, Іспанією, ОАЕ. Найближчим часом плануємо лібералізувати ринок авіаперевезень з Ізраїлем та Італією», - сказав Козак.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року у спільній заяві 16-го саміту «Україна – ЄС» у Брюсселі лідери України і Євросоюзу назвали пріоритетним на 2013 рік завершення переговорів щодо угоди про спільний авіаційний простір.

Україна і ЄС розпочали переговори про спільний авіаційний простір 6 грудня 2007 року. Сторони тривалий час не можуть знайти компроміс у питаннях сертифікації літаків.

У вересні 2012 року віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сійм Каллас заявив про зацікавленість ЄС у підписанні угоди про спільний авіапростір з Україною, відзначивши, що Єврокомісія не готова при цьому ставити під сумнів питання безпеки польотів.