Уряд ініціює заснування державної премії імені Ступки

05:16, 15 серпня 2013
Суспільство
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Кабінет міністрів України ініціює заснування Державної премії за видатний внесок в розвиток театрального мистецтва – імені Богдана Ступки.

Про це прем’єр-міністр Микола Азаров повідомив під час засідання Кабінету міністрів, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Уряд ініціює запровадження державної премії за видатний внесок в розвиток театрального мистецтва – імені Богдана Ступки, славетного українського актора, творчість якого стала насправді європейським набутком. Сьогодні ми схвалимо відповідний законопроект для внесення до Верховної Ради", - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Ступка помер 22 липня 2012 року на 71-му році життя.

4 липня 2013 р. Президент України Віктор Янукович доручив Азарову до 20 серпня забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до Закону «Про державні нагороди України» щодо встановлення Державної премії України імені Богдана Ступки.

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