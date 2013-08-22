У ДТП на кримській трасі загинули двоє людей, ще двоє — у лікарні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Херсонській області, 48-річна жителька Донецької області рухалася автомобілем NISSAN TIIDA другорядною дорогою. Виїжджаючи на головну дорогу, вона не надала переваги в русі автомобілю FORD FOCUS, під управлінням 39-річного жителя м. Курська (Росія).

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В результаті відбулося зіткнення двох автомобілів, в якому жінка-водій і 86-річний пасажир (житель м. Генічеськ) автомобіля NISSAN TIIDA від одержаних травм померли на місці події.

Водія і 34-річну пасажирку (громадянку Російської Федерації) автомобіля FORD FOCUS з травмами доправили до лікарні.