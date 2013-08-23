Держборг України в липні зріс на 1,5%

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

На тему: Госдолг Украины в июне снизился на 0,6%

Згідно з повідомленням, у січні-липні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,724 млрд дол., або на 7,32%.

У гривневому еквіваленті в липні загальна сума держборгу зросла на 8,169 млрд грн - до 553,265 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за червень 2013 року знизилася на 382 млн. дол., або на 0,56%, - до 68,197 млрд дол. У січні-червні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 3,702 млрд дол., або на 5,43%.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року у розмірі 483 млрд грн.