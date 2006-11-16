Богатирьова дає підказку Генпрокуратурі щодо Луценка

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що заклики міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА навесні “піти в наступ за Україну” має оцінити Генеральна прокуратура.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Це ще один привід для Генпрокуратури дати оцінку закликам «революції на бруньках», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що такими заявами представники опозиції дають зрозуміти людям, що “наша економіка не буде стабільною, а ситуація не буде прогнозованою, інвестиції в Україну не прийдуть”. Р.БОГАТИРЬОВА додала, що такі заклики «не співмірні з відповідальністю цієї посадової особи».

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна” Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, сказав: “Коли на всіх майданах України весною, коли бруньки набухнуть, коли листя розпуститься, загуркотять барабани революції, коли в серцях прокинеться воля до перемоги, тоді ми разом заспіваємо, разом нас багато і підемо в наступ за Україну”.

Він також сказав, що вважає єдиним переможним шляхом для демократичних сил викриття дій нинішньої влади.