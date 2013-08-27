Капіталізація Facebook перевищила сто мільярдів доларів

Відповідний результат встановлено під час торгів у понеділок, 26 серпня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дані агентства Bloomberg.

Зростання котувань акцій компанії відбувається на тлі оптимістичних прогнозів щодо зростання доходів Facebook від продажів реклами на мобільних платформах.

За останніми даними Bloomberg, котування акцій соцмережі на нью-йоркській біржі становили 41,1 долара. Раніше була досягнута відмітка 41,94 долара, що ознаменувало найвищий внутрішньоденний показник з моменту виходу Facebook на торги в травні 2012 року.

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До 26 серпня з початку 2013 року, акції Facebook зросли на 52 відсотки, тоді як зростання індексу Standard&Poor's 500 склало за той само період лише 17 відсотків.

При цьому лише в липні 2013 року котирування акцій соцмережі вперше після її IPO піднялися вище ціни розміщення - 38 доларів за штуку. У вересні 2012 року котирування акцій падали нижче 18 доларів за штуку.