Топ-менеджер Facebook продав акції соцмережі на $90 млн

За даними CNN, Сандберг продає свої акції за заздалегідь встановленим планом, тобто вона не може контролювати конкретний час продажу паперів. Такий план є загальноприйнятим для топ-менеджерів у США, щоб їх не могли звинуватити у збагаченні з використанням інсайдерської інформації, повідомляє РІА Новости.

Однак цього разу ситуація виявилася більш ніж сприятливою - в останні два тижні акції Facebook вперше з травня 2012 року піднялися вище ціни первинного публічного розміщення на Nasdaq. Причиною тому став успішний фінзвіт і чутки про запуск відеореклами на сайті. На закритті торгів у понеділок вони коштували $38,22.

Сандберг вже не вперше продає частину належних їй акцій Facebook. Торік вона перевела в готівку таким чином близько $50 млн. Проданий минулого тижня пакет представляв лише 5% від належних їй паперів.

Як повідомляв раніше Digit.ru, гендиректор Facebook Марк Цукерберг після реалізації 30,2 млн акцій соцмережі в рамках IPO свої цінні папери більше не продавав. На початку вересня минулого року Цукерберг заявив, що не планує продавати свої акції Facebook як мінімум рік.