Топ-менеджер Facebook продав акції соцмережі на $90 млн

10:38, 13 серпня 2013
Політика
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Операційний директор Facebook Шеріл Сандберг продала минулого тижня більш 2,37 мільйона акцій соцмережі в середньому за ціною $38 за папір на загальну суму понад $90 млн.

Топ-менеджер Facebook продав акції соцмережі на $ 90 млн / Фото: ndtv.com

За даними CNN, Сандберг продає свої акції за заздалегідь встановленим планом, тобто вона не може контролювати конкретний час продажу паперів. Такий план є загальноприйнятим для топ-менеджерів у США, щоб їх не могли звинуватити у збагаченні з використанням інсайдерської інформації, повідомляє РІА Новости.

Однак цього разу ситуація виявилася більш ніж сприятливою - в останні два тижні акції Facebook вперше з травня 2012 року піднялися вище ціни первинного публічного розміщення на Nasdaq. Причиною тому став успішний фінзвіт і чутки про запуск відеореклами на сайті. На закритті торгів у понеділок вони коштували $38,22.

Сандберг вже не вперше продає частину належних їй акцій Facebook. Торік вона перевела в готівку таким чином близько $50 млн. Проданий минулого тижня пакет представляв лише 5% від належних їй паперів.

Як повідомляв раніше Digit.ru, гендиректор Facebook Марк Цукерберг після реалізації 30,2 млн акцій соцмережі в рамках IPO свої цінні папери більше не продавав. На початку вересня минулого року Цукерберг заявив, що не планує продавати свої акції Facebook як мінімум рік.

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