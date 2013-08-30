"Доктор Пі" Слюсарчук знову порізав вени в СІЗО - газета

Таким чином Слюсарчук намагався висловити протест проти куріння в камері, повідомляє газета Сегодня.

Інцидент стався через конфлікт з одним із сусідів по камері, який курив у камері площею трохи більше 16 квадратних метрів.

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Як розповів виданню головний спеціаліст зі зв'язків зі ЗМІ Державної пенітенціарної служби в Львівській області Мирослав Демків, спробу суїциду Слюсарчук здійснив за допомогою леза від одноразового станка для гоління. Перед цим до знаменитого в'язня підселили четвертого ув'язненого, з яким той посварився через сигаретний дим.

«Після того, що сталося, лікарі надали Андрію Тихоновичу термінову медичну допомогу, а ув'язненого, з яким Слюсарчук конфліктував, відселили в інше місце. Ситуація перебуває під контролем» , - додав Демків.

Як повідомлялося раніше, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював з пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми.

Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора. Проте після розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук - самозванець, який не має навіть вищої освіти.

За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки. Щодо Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення Слюсарчука під заставу в 130 тисяч гривень, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні яких він обвинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області під головуванням судді Олега Березюка прийняла рішення, що справа Слюсарчука, обвинуваченого у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, та незаконній лікарській діяльності, слухатиметься у Львові.