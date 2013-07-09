Висунуті проти "доктора Пі" звинувачення розвалюються - адвокати

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили захисники Слюсарчука Богдан Гавенко, Андрій Денисенко і Тарас Яцуляк.

"Проаналізувавши всі матеріали справи, ми заявляємо, що жоден епізод обвинувачення не підтверджується і розвалюється в суді, ми не згодні з жодним пунктом обвинувачення. Медичні працівники, які допитувалися як свідки, які асистували Слюсарчуку, заявляли, що операції він проводив фахово у складі оперуючих бригад і жодних нарікань не було. Крім того, всі рішення про проведення операцій приймалися консиліумом, а не одноосібно Слюсарчуком. Всі лікарі говорили, що Андрій Тихонович робив операції намагаючись врятувати життя людині, а не нанести навмисні тілесні ушкодження, що серед іншого йому вміняють", - сказали адвокати.

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На їхнє переконання, зібрана доказова база в ході досудового слідства є необ’єктивною і недосконалою, а всі слідчі дії, які проводилися є незаконними. Водночас захисники "доктора Пі" звернули увагу на те, що в Україні ще не було випадку, коли б лікар, який намагався врятувати життя і не зміг через незалежні від нього обставини, притягався до кримінальної відповідальності тим більше за статтею "навмисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Враховуючи це, адвокати переконані, що у випадку Слюсарчука невірно застосовуються закони. Говорячи про те, скільки ще може тривати процес, адвокати припустили, що йти він ще буде чималий час, оскільки у даному випадку ця справа буде досліджуватися "до останньої літери". І взагалі, за словами сторони захисту, для того, щоб винести Слюсарчуку вирок, «необхідно внести зміни і до окремих норм Кримінального кодексу, і до Конституції». "На даний час Андрій Тихонович перебуває у задовільному психоемоційному стані і сподівається на позитивне вирішення своєї справи", - наголосили адвокати.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

Стосовно Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що внаслідок «лікувальної практики» Слюсарчука померли шість осіб. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом’янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні його обвинувачують, є тяжкими, і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області ухвалила рішення, що справа Слюсарчука, якого обвинувачують у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, які привели до смерті потерпілого, і незаконній лікарській діяльності, слухатиметься у Львові.

5 березня Слюсарчука привезли по етапу з Києва до Львова для участі у засіданні Сихівського районного суду Львова.