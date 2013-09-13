Повінь загрожує Одещині епідемією кишкових хвороб

Синоптики кажуть, випала річна норма опадів. Сьогодні вже не витримала місцева дамба. Тож, вода подекуди піднялася на 2 метри. Найгірша ситуація в селищі Березино, повідомляє ТСН.

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Другу добу на відкачуванні води в області працюють десять пожежних машин, та 12 мотопомп.

Людям допомагають майже півсотні рятувальників. Вони літніх людей виносят просто на руках. Рятувальники кажуть, що кількість зруйнованих осель постійно зростає.

Від різкого підйому води загинуло чимало тварин — в основному кури та качки. Тож санітарні лікарі побоюються епідемії кишкових хвороб.

"Треба відкачати воду з колодязів. З Одеси доставлять таблетки для знезараження води", - каже заступник губернатора Валерій Матковський.

Потік дощової води пошкодив 700 метрів залізничної колії. Частково пошкоджені три мости та сотня метрів газогону. Якщо вночі не буде дощу, то завтра зранку все це почнуть лагодити. Пізніше обіцяють підрахувати збитки від стихії.