На Луганщині 3-ю добу палає шахта, рятувальники не можуть потрапити до осередку займання

Про це УНІАН повідомили у черговій частині територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області.

Доля гірника очисного забою, 1966 року народження, який працював у безпосередній близькості від вогнища спалаху і не піднявся на-гора, залишається невідомою.

Через сильне задимлення і підвищення температури рятувальники не можуть пройти до вогнища спалаху, тому причини виникнення пожежі поки що невідомі, говориться в повідомленні.

Щоб припинити доступ кисню до вогню для його самозгасання, за рішенням технічної ради почато зведення перемичок.

Роботу шахти призупинено. У гірничих виробках ведуться роботи лише з доставки матеріалів для перемичок, здійснюється контроль газової обстановки.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня о 8:20 в Перевальському районі на шахті ім. Артема сталася пожежа в четвертому східному штреку на горизонті 510 метрів. На поверхню самостійно вийшли 208 гірників. Одного з них з діагнозом «опік дихальних шляхів» було госпіталізовано. Не виїхав на поверхню гірник очисного забою, 1966 року народження.